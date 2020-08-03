مجموعة إجراءات يتخذها مجلس مدينة التل للوقاية من (كورونا)

ريف دمشق - عماد نصيرات

تطبيقاً لتوصيات الفريق الحكومي ووزارة الصحة المتعلقة بمكافحة انتشار وباء كورونا ومنع أماكن الازدحامات والتجمعات وفي ظل المستجدات حول انتشار الوباء في بعض المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق, قال المهندس باسم الصمل- رئيس مجلس المدينة لـ(تشرين) : بعد الاجتماع الذي انعقد في مقر المجلس لجميع الفعاليات والجهات المعنية

تقرر إغلاق كل أماكن التجمعات التي تتضمن:

الملاهي والألعاب والاستراحات والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الألعاب وألعاب الفيديو, ومنع تقديم الأطعمة ضمن المطاعم والاقتصار على الطلبات الخارجية فقط , وإغلاق أي منشأة تقوم بتقديم (الأراكيل)

ومنع بيع مادة الخبز ضمن (كوة) الفرن الآلي وكوة الفرن الاحتياطي والاقتصار على البيع في مراكز البيع الرسمية

وتمنى مجلس المدينة من الإخوة المواطنين التقيد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً.

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