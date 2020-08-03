العثور على جثث سبعة مهاجرين جنوب المغرب وتوقيف 40 آخرين

أعلنت السلطات المغربية اليوم العثور على سبع جثت لفظها البحر لمهاجرين غير شرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء في ساحل طرفاية جنوب البلاد إضافة إلى توقيف 40 آخرين كانوا يحاولون العبور انطلاقا من المنطقة نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية قوله “تم العثور على سبع جثث لمواطنين أفارقة بينهم خمس نساء لفظها البحر في ساحل طرفاية على المحيط الأطلسي يرجح أنهم كانوا يقصدون جزر الكناري الاسبانية” وتعد سواحل المغرب الجنوبية منطلقا لمحاولات الهجرة نحو هذه الجزر التي تبعد نحو مئة كيلومتر في المحيط الأطلسي.

وأشار المصدر أيضا إلى أن السلطات أوقفت في المنطقة نفسها 40 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بينهم 12 امرأة وأخضع الموقوفون لعزل صحي في انتظار نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت لهم وفق المصدر الذي لفت إلى فتح تحقيق حول هذه القضية.

واحبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 47 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا وفق معطيات رسمية.

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