غياب الوقاية من (كورونا) في أماكن درعا العامة!

درعا - وليد الزعبي

تشهد حديقة البانوراما في مدينة درعا عند المساء اكتظاظاً شديداً خلال عطلة العيد، حيث تذهب معظم الأسر للترويح عن نفسها في هذا المتنزه شبه الوحيد على مستوى المدينة في ظل تحول معظم حدائقها إلى استثمارات خاصة من مقاهٍ ومطاعم وصالات أفراح، لكن المشكلة في أن أياً من الأسر الزائرة للموقع لا تكترث بإجراءات التصدي لفيروس( كورونا) من جهة التباعد المكاني أو ارتداء الكمامات بل تجدها تفترش المرج الأخضر ضمن جزر الحديقة بشكل متلاصق لا يطمئن أبداً، وهذا يحدث من دون أن تكون في الحديقة أي جهة معنية يمكن أن توجه الأهالي إلى ضرورة الحرص وأخذ إجراءات الحيطة لمنع انتقال العدوى بفيروس( كورونا) في حال كانت موجودة لدى أحد مرتادي الحديقة.

الحال في سوق حي السبيل ليس بالأفضل، إذ إن هذا السوق الذي يعج بالحركة من الأسر والشباب أثناء عطلة العيد وفي فترة المساء تحديداً بقصد الشراء من المطاعم ومحال البوظة والحلويات وألعاب الأطفال، لا تلاحظ لدى مرتاديه أي اعتبارات للوقاية من فيروس( كورونا)، والغريب حالة الاستهتار السائدة رغم التوعية المكثفة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويرى متابعون أنه لا بد للجهات المعنية من اتخاذ إجراءات تلزم المواطنين بالإجراءات الوقائية في الأماكن العامة وألا تكتفي بالتوعية التي لا تحقق أي أثر إلا لدى شريحة ضيقة من الناس، وذلك قبل أن تتفاقم الأمور ويحصل ما لا تحمد عقباه على صعيد تفشي وباء( كورونا) .

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