بكين: الولايات المتحدة تنتهك قوانين اقتصاد السوق

أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لأي إجراءات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية.

ونقلت شبكة الأخبار الصينية “سي جي تي ان” عن وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله للصحفيين اليوم إن “الولايات المتحدة تنتهك قوانين اقتصاد السوق عبر تعميم مفهوم الأمن القومي وتهديد شركات ذات صلة دون وجود أي أدلة”.

وأضاف إن “الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية وعن تسييس قضايا الاقتصاد والتجارة من أجل تأمين بيئة اعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراءات في الأيام المقبلة تهدف إلى حماية الأمن القومي مشيرا بهذا الخصوص إلى الشركات والبرمجيات الصينية.

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