القضاء الإيراني: أميركا وأوروبا أصبحتا ملاذاً آمناً للإرهابيين

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة وأوروبا أصبحتا ملاذاً آمنا للإرهابيين في العالم.

ونقلت وكالة فارس عن رئيسي قوله خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإيرانية اليوم أن الأميركيين الذين يمارسون الظلم وينتهكون حقوق الإنسان منذ أعوام طويلة هم الآن متورطون في مشاكلهم لكنهم مازالوا يواصلون ممارساتهم العدوانية ضد الشعوب الحرة في العالم.

وأضاف إن أميركا وأوروبا تقومان برعاية ودعم الذين يقتلون الأبرياء في أنحاء العالم.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أول أمس عن اعتقال جمشيد شارمهد متزعم زمرة (تندر) الإرهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها والتي خططت لتنفيذ عمليات إرهابية كيميائية وجرثومية في معرض طهران الدولي للكتاب والقنصلية الروسية شمال إيران.

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