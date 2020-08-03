صالات (السورية للتجارة ) في اللاذقية مستمرة بتوزيع المواد المقننة وفق جدول مناوبات

اللاذقية- لوريس عمران

قام فرع المؤسسة (السورية للتجارة) في اللاذقية بتقسيم عمل جميع الصالات في المدن والأرياف طيلة فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن جدول مناوبات.

وقال شادي دلالة- مدير فرع( السورية للتجارة) في اللاذقية ل(تشرين): طرحت المؤسسة في جميع صالاتها مادتي( السكر والأرز) بكميات كبيرة، إضافة إلى تسيير سيارات جوالة إلى المناطق البعيدة، مؤكداً أن الفرع لايزال يعمل على المبادرة التي أطلقتها المؤسسة (السورية للتجارة) وهي البيع بالتقسيط للعاملين بالدولة من دون فوائد.

وأضاف دلالة: ناهيك عن طرح كميات كبيرة من الخضار والفواكه بسعر أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى ٢٠%، كما أشار إلى توفر الموز بسعر ٢٥٠٠ ليرة في جميع صالات( السورية للتجارة) .

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