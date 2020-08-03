درعا - عمار الصبح

أرخت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار إضافة إلى الأخبار المتداولة عن فيروس كورونا بظلالها على أجواء العيد في محافظة درعا، إذ اقتصرت طقوس العيد وترتيباته على الحدود الدنيا ( بلا جخ ولا رخ ) وبكثير من التدبر وضغط النفقات، في وقت بات جل ما يتمناه كثيرون وخصوصاً الموظفين أن يمضي العيد بأيامه القادمة بأقل الخسائر الممكنة ويخرجوا بماء الوجه.

وأشار ممن التقتهم ( تشرين ) إلى أن العيد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس, وذلك في إشارة إلى غياب البهجة عن الأسواق التي شهدت حركة خجولة وارتياداً باهتاً من قبل المتسوقين حتى على أبرز مستلزمات العيد الأساسية.

وباستثناء أداء صلاة العيد وزيارة المقابر التي لم تكن كالمعتاد مقارنة بأعوام سابقة، لا كثير يشي -حسب قول زياد السعدي – موظف – بأن للعيد فرحة هذا العام خصوصاً مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتي جرى اتخاذها طوعاً ما زاد الطين بلة، وحدّ كثيراً من أجواء العيد وفرحته، مضيفاً : (أي فرحة للعيد والأسعار نار والراتب لا يكاد يكفي لأيام وكورونا يتربص على الأبواب، فيما بات الواحد منا يبحث عن العيد فلا يجد له أثراً إلا في عيون الأطفال الذين طالهم أيضاً نصيب وافر من إجراءات التقشف وشد الأحزمة، ما قلص من عيديتهم ومن وسائل ترفيههم)

ولم تكن الأضاحي أفضل حالاً فقد طالها ما طال كل ترتيبات العيد الأخرى هذا العام من ضغط في النفقات، ووفق ما يتم تداوله من أخبار بين الناس, فالأضاحي ستقتصر هذا العيد على الميسروين مادياً وبأعداد قليلة ومحدودة جداً, وذلك بالنظر إلى الارتفاعات القياسية في أسعارها، وحسب قول أحد القصابين فقد وصل سعر كيلو خروف الأضحية إلى ٦٥٠٠ ليرة ما يعني أن الأضحية سيتجاوز سعرها ٣٠٠ ألف ليرة فيما لم يتجاوز سعرها في العام الماضي ١٢٥ ألف ليرة

ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العيد هذا العام تظل صلة الأرحام ومعايدتهم -حسب رأي كثيرين- واجباً لا مفر ولا غنى عنه ولا يكتمل العيد إلا به، حتى ولو فرض عليهم التزامات مادية، وهي التزامات تظل -كما قال أحد المواطنين- رمزية في هذه الظروف الصعبة لكن يبدو الهدف المعنوي منها وابتغاء الأجر أهم من قيمتها المادية بكثير

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