حول العالم .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 8ر1 مليون بعد تسجيل 52972 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات لوزارة الصحة تسجيل 771 حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات في ثاني أكثر دول العالم سكانا إلى 38135.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس بعد الإعلان عن تسجيل 49 حالة قبل يوم.

وأفادت اللجنة بأنه من بين الإصابات الجديدة هناك 36 حالة محلية من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وأشارت اللجنة إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي 84428 حالة فيما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وفي كوريا الجنوبية أعلن عن 23 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 14389 فيما لم يتم تأكيد المزيد من الوفيات ليبقى عددها عند 301.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بـ 509 حالات إلى 210402 إضافة إلى تسجيل سبع وفيات ليصل الإجمالي إلى 9148 حالة.

طباعة