روسيا تسجل أدنى معدل يومي للإصابات بكورونا

سجلت روسيا 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة وذلك في أدنى معدل إصابات يومي منذ أشهر ليبلغ إجمالي الإصابات 856264 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي في تقريره اليومي أنه تم تسجيل 79 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 14207 حالات بينما وصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 653593 بعد تسجيل 3420 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي مشيرا إلى أن 2ر26 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا في الحالات الجديدة مع تسجيل 693 إصابة و13 وفاة لترتفع حصيلة الإصابات فيها إلى 243406 حالات و4498 وفاة.

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