المزارعون ومربو الثروة الحيوانية يشكون عدم فعالية المبيدات الحشرية واللقاحات البيطرية ..

حماة - محمد فرحة

ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح حيال ما يلحق بمحاصيلنا الزراعية والأشجار المثمرة حيناً والثروة الحيوانية طوراً آخر لجهة عدم فعالية المبيدات الحشرية المستخدمة في المكافحة واللقاحات المعطاة لقطيع الثروة الحيوانية .

باحثو الصحة العامة على قناعة بأن العديد من الأدوية المستخدمة في كثير من الأحيان من دون جدوى ولا تحقق الغاية والفائدة المرجوة منها نظراً لسببين رئيسيين :

أولهما إما أن هذه المبيدات واللقاحات منتهية الصلاحية، وإما دخلت البلد تهريباً ولم تخضع للرقابة والإشراف الدوائي من قبل الجهات المعنية بذلك .

يقول المزارع أحمد ليلى مزارع تفاح وخضروات : بأن المبيدات المستخدمة في مكافحة الحشرات وذبابة التفاح غير مجدية ولا تحقق الأمل والغاية المرجوة منها برغم أن سعرها مرتفع جداً، ما يؤدي إلى أن سعر تكلفة الإنتاج كبيرة مقابل آلية التسعير ..

وعن السبب أجاب ليلى : إن العديد من الأدوية ومبيدات المكافحة لاتخضع للرقابة ولا للإشراف وكثيراً ما كانت منتهية الصلاحية ووضعت لصقات فوق بعضها لبيان مدى صلاحيتها .

فضلاً على أن العديد منها دخل البلد تهريباً رغم رخصها إلا أن مفعولها مخيب للآمال والحشرات لم تعد تتأثر بمفعول هذه المبيدات .

من ناحيته قال الطبيب البيطري محمد منصور : إن العديد من اللقاحات غير مجد لكن ليس بالمطلق فهناك لقاحات وأدوية محلية مضمونة وفعالة لكن مقارنة أسعارها مع أسعار الأدوية المهربة هو ما يدفع العديد من المزارعين أو المربين لشرائها .

وتابع قائلاً : التعميم بالمطلق ليس دقيقاً في كثير من الأحيان رغم أن ما يقوله المربون والمزارعون مصيب في نسبة كبيرة منه .

من ناحيته قال المربي عاصم معروف رداً على ذلك لقد أعطيت أبقاري اللقاحات المطلوبة فلم تجد نفعاً فكانت النتيجة نفوق بقرتي وأبقار العديد من المربين أليس هذا دليلاً على عدم نجاعة اللقاحات والأدوية ؟

بالمختصر المفيد : يشكل غياب الرقابة الدوائية على الصيدليات الزراعية عاملاً أساسياً في طرح الأدوية المنتهية الصلاحية حيناً والمهربة حيناً آخر ..فلو فعلت وزارة الزراعة هذه الخطوة لحققت المراد والمبتغى لكن غياب الحسيب والرقيب سمح بطرح كل ( ما هب ودب) من الأدوية لتكون النتائج الكارثية بالانتظار .

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