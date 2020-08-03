السائق محمد قدوة لغيره في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أيمن فلحوط

لم نكن نتوقع من الشاب السائق محمد سلطان 38 عاماً، حين ركبنا معه في سيارة الأجرة، أن يقوم بالطلب منا (مدوا أيديكم) ويقوم ببخ المعقم لكوننا أمسكنا أبواب السيارة، ومضيفاً بلهجة محترمة تنم عن أدب جم (عمو من أجلكم ) أخاف عليكم أكثر من نفسي، فأنا شاب لكن والدتي كبيرة في السن بالبيت، وأحرص حين أعود إليها أن أكون معافى، وغير ناقل لأي فيروس في زمن جائحة الكورونا التي تزداد فيها رقعة الانتشار هذه الأيام

محمد مثال وقدوة للعديد من السائقين الذين يجب أن يحرصوا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية في نطاق التصدي لفيروس كورونا، وما يقوم به من المؤكد أنه يسدده من رصيده الشخصي، وليس من رصيد الزبون، عبر قيامه بشراء المواد المعقمة، واستخدامها طوال النهار خلال فترة عمله أردنا الإشارة لمحمد ليكون قدوة لغيره من السائقين والمواطنين، الذين يركبون سيارات الأجرة أو غيرها من السيارات، على أمل أن تكون هذه الخطوة عامة ويحرص الجميع على تنفيذها في المستقبل القريب

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