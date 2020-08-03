في حلب … التباعد المكاني في أيام العيد (على عينك يا تاجر)

حلب ـ مصطفى رستم

يرخي فيروس كورونا بظلاله على أيام فرح أهل حلب، وقد قضّ مضاجعهم في أكبر الأعياد (عيد الأضحى المبارك) ولاسيما مع ارتفاع عدد الإصابات ووصولها إلى أعداد غير مسبوقة كسرت معها حاجز سبعمئة إصابة في أرجاء المحافظات السورية

ومع أول أيام العيد انكفأت إلى حد ما ممارسة الشعائر الدينية والاجتماعية إلى حدودها الدنيا بسبب تحذيرات الصحة العامة الوقائية ومنها التباعد المكاني ووضع الكمامة وغيرها من التعليمات التي باتت معروفة

في المقابل يبرز في العيد التحدي الأبرز وهو كيفية تطبيق التباعد الاجتماعي في وقت تعدّ أيام العيد أكبر مناسبة اجتماعية للتزاور بين الناس، الأقارب والأصدقاء

في مدينة حلب ينقسم الشارع إلى فريق يرحب بتلك التعليمات الوقائية التي تحض على التباعد بغية التخفيف من المخاطر يقول الحاج رضوان أبو الخير (60) عاماً:

صحيح أننا نتلهف لزيارة أقاربنا في العيد لكن الواقع الصعب الذي نمر فيه يجعلنا أكثر حيطة، إنه وباء أصاب العالم بأسره ولهذا فإن التقيد مفيد بالمكوث بالبيوت والزيارة المقتضبة بعد زيارة المقابر أمر فيه فائدة للجميع قد أكون أنا أو الزائر من المصابين وحاملين الفيروس من دون حتى أن ندري وبالتالي ننقل العدوى

هذا الوعي الذي تراهن عليه الجهات الصحية في المدينة عبر تطبيق أقصى ما يمكن للتباعد والتعقيم وأخذ الاحتياطات اللازمة، حيث اتخذ الفريق المعني بمكافحة انتشار الفيروس تدابير إغلاق عدد من الأماكن العامة

من جهة ثانية لا يبدو الأمر بهذه البساطة, إذ مع انقضاء ظهيرة اليوم الأول وحلول المساء تقاطرت وفود من الناس إلى الأسواق والمحلات وملاهي ألعاب الأطفال وغيرها من المطاعم

تتحدث عن ذلك السيدة أم زين عن أمر مدهش إثر مشاهدتها الازدحام في الأسواق ومخاوف كبيرة في نفسها حين زيارة والدتها في المشفى وتردف:

إلى الآن ليس لدى المجتمع وعي لمخاطر هذا الفيروس الفتاك، أنا مع فرض إغلاق جديد لكل المحال التجارية والأماكن العامة، لا يمكن التعويل على الوعي العام للأسف

حقيقة طرح الإغلاق العام كما حدث في منتصف شهر آذار الماضي بقرار حكومي يستبعده مراقبون اقتصاديون لأنه سيزيد من سوداوية الحركة التجارية ويدفع لمزيد من الانكماش في الأسواق ويترك تأثيرات سلبية على الواقع المعيشي، لكن يبقى الوعي المجتمعي هو الحل الناجع في أصعب المراحل

ومع كل ذلك يبقى فريق من أهل المدينة يرغب أن يكون أسبوع العيد هذا أيام عطلة ومكوث في المنزل بصحبة العائلة والتقليل قدر المستطاع من الزيارات لغاية أن يتراجع انتشاره فالصحة بالنسبة لهذا الفريق من المجتمع فوق كل اعتبار

طباعة