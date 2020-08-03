أسر تعيد تدوير الملابس لارتدائها في العيد

دينا عبد

منع الغلاء وارتفاع أسعار الملابس ما يقارب 70% من الأسر من شراء ملابس العيد لأبنائهم، لكونه سيطر على كل أصناف السلع وخاصة الملابس، فقد استغل ضعاف النفوس قدوم العيد ليرفعوا أسعارهم إلى حد غير معقول لا يستطيع أي مواطن الشراء، فلم يكن أمام معظم الأمهات إلا إعادة تدوير الملابس وتعديلها، بحيث تتناسب مع عمر الولد الذي سيرتديها.

أم حاتم زوجة شهيد وأم لأربعة أطفال قالت: حاولت الاستفادة من ملابس الإخوة الأكبر لأعيد خياطتها من جديد، لكوني لا أقوى على شراء الملابس الجديدة لأولادي، فراتب زوجي الشهيد بالكاد يكفي طعاماً وشراباً، وتالياً العام الدراسي على الأبواب وشراء ملابس المدرسة أكثر أهمية من ملابس العيد، لذلك وحتى يشعر أولادي ببهجة العيد قمت بالتعديل على بعض الملابس مع بعض التطورات كزيادة قطعة قماش ملونة، أو وضع صورة وهكذا

أما مها فوجدت أسعار الملابس لا تتناسب مع طبيعة دخلها، ولذلك اضطر الأولاد ليرتدوا الثياب نفسها العائدة للعام المنصرم والمستخدمة في العيد الماضي، نظراً للغلاء الفاحش وعدم قدرتي على شراء الجديد، إذ إن سعر القطعة ارتفع عدة آلاف

الاقتصادي غياث عزام قال: لا خيار ثانياً أمام المواطنين فقلة منهم من يستطيعون الشراء أما البقية فليس أمامهم حل ثالث، وفي السياق نفسه بين الاقتصادي غياث عزام أننا قمنا مؤخراً بحملة في جرمانا بريف دمشق تضمنت توزيع الملابس على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وكانت هذه الحملة من قبل الأسر الميسورة الحال التي تبرعت لإلباس العائلات الفقيرة في العيد، وتضمنت توزيع مواد عينية كالملابس والأحذية على الأسر الفقيرة فقمنا بإحصاء أعدادها وتقديم ما يلزم لها، وعن تدوير الملابس قال: عادة نلجأ إليها حتى لا نتلف الأشياء ونعيد الاستفادة منها، ولكننا اليوم للأسف أصبحت عادة إعادة التدوير هي لارتداء الملابس، ولتدويرها على الإخوة من الأكبر للأصغر، وتمنى عزام من الجهات المعنية مراقبة الأسواق والأسعار، وعدم التلاعب واستغلال المناسبات لتحقيق المكاسب على حساب المواطن الفقير.

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