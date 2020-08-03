حلول تصنع فرحة العيد في زمن (الكورونا) وتحقق مقولة (جنة الأطفال في منازلهم)

الهام العطار

(قلبي الصغير لا يتحمل.. معقول رح يخلص العيد وما رحنا ع المراجيح وما زرنا جدي وستي)، عبارة أطلقتها يارا ٩ سنوات بعد صمت طويل في وجه والدتها التي زادت أحزانها، وجعلتها تفكر كما العديد من الأمهات اللواتي تعرضن للموقف نفسه في جواب توصل من خلاله الفكرة لأطفالها بأن العيد هذا العام استثنائي بسبب الوضع المعيشي وانتشار وباء الكورونا، وفي الوقت ذاته راحت تبحث عن سبل وبدائل تكسر جو الملل وتعيد الضحكة إلى وجوههم التي اختبأت وراء الكمامة

المرشدة الاجتماعية والنفسية سناء أبو حمزة ورداً على تلك التساؤلات قالت: العيد بالنسبة للأطفال ثياب جديدة وعيدية و(مشاوير) وزيارات لبيت الجد والجدة والأقارب والأصدقاء، وهذه الطقوس تبدلت هذا العام بسبب الظروف الحالية، ما يعني أن دور الأهل سيزداد صعوبة, إذ عليهم إقناع أطفالهم بضرورة الالتزام بالبيت حفاظاً على سلامتهم من جهة، ومن جهة ثانية عليهم التفكير كثيراً في الوصول إلى أفكار تحقق لهم التسلية والمتعة والفائدة، فمثلاً يمكن للأهل شراء مسبح صغير للأطفال أو أرجوحة بيتية وتكون هذه الألعاب بديلاً عن العيدية وعن هدايا العيد، وفي حال كانت أعمار أطفالنا مابين ٨ إلى١٠ سنوات يمكننا أن نشتري لهم ألعاباً تقنية أو إشراكهم معنا في الأعمال المنزلية وفي صنع حلويات العيد، وحتى نحافظ على صلة القربى لابد لنا من الاتكاء على وسائل التكنولوجيا الحديثة، لنؤمن تواصلنا وأطفالنا مع الأهل والأحبة، سواء بالرسائل أو التسجيلات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تختصر المسافات، وتجعلنا نقوم بتقديم المعايدة صوتاً وصورة، أضف إلى ذلك أن على الأهل خلق أجواء من الفرح، ومشاركة أطفالهم مهما كانت أعمارهم في ألعابهم، وفتح باب الحوار معهم ومناقشتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الكورونا، ومن المهم تعريفهم بأن خروج الأطفال من منازلهم في هذه الظروف يشكل خطراً عليهم وعلى من حولهم، وبخاصة أجدادهم وأقربائهم الكبار في السن أو المرضى، وختاماً تقول المرشدة الاجتماعية والنفسية أبو حمزة: قد يكون ما تم ذكره آنفاً أفكاراً بسيطة، ولكنها بالتأكيد تخلق أجواء احتفالية لعيد الاضحى المبارك ضمن المنزل، لاسيما أن عطلة العيد طويلة، و تساعد الأسرة في إبعاد شبح الضجر عن أبنائها وتحقيق مقولة:( جنة الأطفال وذويهم في منازلهم)

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