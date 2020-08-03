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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 13 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 03 آب 2020
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شريط الأخبار
نائب تشيكي في البرلمان الأوروبي: القوات الأمريكية والتركية الموجودة على الأراضي السورية محتلة وغير شرعية
وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته
محافظة دمشق تطلق حملة للتعقيم بدءاً من منطقة باب مصلى وباتجاه حي الميدان
المواطنون في أسواق العيد كـ(المستجير من الرمضاء بالنار)
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال
طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة المحاصر
بتكلفة مليار ليرة .. تنفيذ المجمع التنموي الأول في جبلة
رئيس جمعية القصابين: تراجع الطلب على الأضاحي 70 %
شروط أمريكية للهيمنة على البعثة الأممية إلى ليبيا
هاشم يدعو الأمم المتحدة لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالصواريخ والقذائف على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة
بيلوسي: ترامب يروج معلومات مضللة حول وباء كورونا
بايدن: وباء كورونا كشف حقيقة العنصرية في الولايات المتحدة
بعد اقتراح ترامب إرجاءها.. انتخابات الرئاسة الأمريكية في موعدها المقرر
رئيس الحزب الناصري في مصر: الجرائم الأمريكية بحق سورية هي إجرام بحق الإنسانية