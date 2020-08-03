آخر تحديث: 2020-08-03 12:38:44
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محافظة دمشق تطلق حملة للتعقيم بدءاً من منطقة باب مصلى وباتجاه حي الميدان

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,مجتمع

أطلقت محافظة دمشق صباح اليوم حملة للتعقيم بدءاً من منطقة باب مصلى وباتجاه حي الميدان.

 

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,مجتمع

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