آخر تحديث: 2020-08-03 12:38:44
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وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

قدم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي استقالته من منصبه اليوم.

وذكر موقع قناة المنار أن حتي قدم استقالته في السراي الحكومي ولم يدل بأي تصريح لدى مغادرته.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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