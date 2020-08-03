للنهوض بالسياحة الشعبية .. مشروع جديد في منطقة الرمل الجنوبي

منال الشرع

ضمن خطة وزارة السياحة لتشجيع السياحة الداخلية والشعبية،تقيم الشركة السورية للنقل والسياحة مشروعاً جديداً في منطقة الرمل الجنوبي (شاطئ الرمل العائلي) في اللاذقية حيث تم البدء بالتشغيل التجريبي للمشروع وأكد مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أن الشركة قدمت للسياحة الشعبية تجربة جديدة، وهي التنزه لليوم الواحد موضحاً أنه بعد نجاح تجربة منتجع لابلاج

في منطقة وادي قنديل في اللاذقية كأنموذج أولي نوعي للسياحة الشعبية، قامت الشركة بمشروع جديد للسياحة الشعبية بشاطئ مفتوح في منطقة الرمل الجنوبي يقدم خدمات الإقامة والفندقة، ويتضمن مطعماً شتوياً وصيفياً وتراساً، إضافة لجلسات عائلية على الشاطئ، و كافتيريا ، وملاعب كرة قدم وطائرة، وملاعب أطفال وخدمات عامة خارجية وداخلية لرواد السباحة لافتا إلى أن رسم الدخول للمشروع 300 ليرة سورية فقط للشخص والطاقة الاستيعابية له تقارب ألفي زائر لكن في المرحلة الراهنة ومراعاة لظروف التباعد المكاني سيكون عدد الزوار مدروساً بما يتناسب مع هذه المرحلة.

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