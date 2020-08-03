غابت عنها القهوة المرة والمتة.. طقوس العيد ليست كعادتها في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي:

اعتاد الأهل والأقارب في محافظة السويداء على الاجتماعات صباح العيد مع الأهل والأقارب وتناول حلويات العيد المنزلية وفي مقدمتها المعمول والمرشم، لكن الإجراءات الصحية لفيروس كورونا غيّرت من هذه العادات الخاصة بعيد الأضحى ، عدا عن الخوف من المرض .. كما غابت أيضاً القهوة المرة التي وصل سعر الكيلو منها إلى ١٤ الف ليرة .

حيث استعان معظم المواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي لقضاء المعايدات إذ أكدت سميرة البدعيش أن معظم من حولها أخذ من التصدي لفايروس كورونا من ناحية سبباً مقنعاً لعدم شرائه حلويات العيد وملابس لأطفاله بسبب الغلاء المعيشي وحالة الفقر التي تزداد كل يوم، ومن الناحية الأخرى خوفاً من تفشي المرض بسبب بعض العادات كالمصافحة وشرب القهوة المرة من فنجان واحد.

المدرس ناظم حمزة قال : إن العيد هذه السنة فقد معناه واقتصرت المعايدات على المقربين جداً وليست بشكلها المعتاد سابقاً ، لافتاً إلى أن أجواء العيد ليست كالمعتاد بسبب ظروف التباعد المكاني.

وأشار محسن الجباعي إلى أن أجواء العيد لم تكن كالسنوات السابقة في ظل الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا واقتصرت المعايدة على المقربين جداً ودون تبادل الزيارات مع الجيران والعائلة، مشيراً إلى ضرورة ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الصحية للتصدي لفايروس كورونا.

طباعة