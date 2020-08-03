على إيقاع مشاهد الازدحام.. مجلس مدينة اللاذقية يلزم زائري مدن الملاهي بارتداء الكمامات

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

فيما أقفلت ساحات الألعاب أو كما تسمى بساحات العيد في مدينتي جبلة واللاذقية عملاً بقرار محافظ اللاذقية منع نصب المراجيح والألعاب في ساحات العيد والحدائق في جميع الوحدات الإدارية في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس( كورونا)، كانت مدن الملاهي في مدينة اللاذقية تعج بالزائرين من كبار وصغار لا يلتزمون بأدنى إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامة أو مراعاة مسافة التباعد المكاني حرصاً على السلامة العامة.

رئيس مجلس مدينة اللاذقية_ المهندس أحمد حلاق قال لـ (تشرين): بعد تسجيل مشاهد ازدحام كثيفة لزائري ملاهي مدينة اللاذقية الثلاثة (طيور الجنة، النخيل، البانوراما)، قمنا بإنذار مستثمري مدن الملاهي بوجوب إلزام جميع العاملين والزائرين بارتداء الكمامات، وذلك تحت طائلة الإغلاق في حال عدم الالتزام.

وفيما يتعلق بساحات العيد، أكد حلاق أنه تم منع تلك الساحات بشكل كامل عملاً بقرار المحافظ، مشدداً على أنه سيتم إيقاف أي شخص يخالف قرار المنع.

وبالنسبة لمحال تأجير الدراجات الهوائية في حي (الصليبة وحديقة أبي تمام)، أوضح حلاق أنه تم منعهما بشكل كامل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف قرار المنع.

وأكد حلاق أن دوريات دائرة الرقابة التابعة لمجلس المدينة مستمرة بالعمل على مدار الساعة لمنع الأراكيل في المقاهي ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية، مبيناً أنه قبل حلول العيد تم تشميع ٧ مقاهٍ في مدينة اللاذقية بسبب تقديم الأراكيل للزبائن في أوقات متأخرة من الليل.

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