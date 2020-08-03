دراسة: 99 بالمئة من مصابي كورونا تحت 50 عاماً يتعافون دون علاج بالأكسجين

أظهرت دراسة اليوم أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في كوريا الجنوبية تعافوا من المرض دون علاج بالأكسجين.

وذكرت يونهاب أن المركز الطبي الوطني في كوريا الجنوبية أجرى الدراسة على 3060 مصابا بفيروس كورونا خضعوا للعلاج في 55 مستشفى في جميع أنحاء البلاد منذ تسجيل كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بكورونا في يوم الـ 20 من كانون الثاني حتى الـ 31 من أيار.

وأشارت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة العلوم الطبية الكورية التي تصدرها الأكاديمية الكورية للعلوم الطبية إلى أن 2ر1 بالمئة من المصابين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي في اليوم الـ 14 من ظهور أعراض كورونا فيما احتاج 3ر17 بالمئة من المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما إلى العلاج بالأكسجين.

وفي اليوم الـ 28 من ظهور الأعراض احتاج 5ر1 بالمئة من المصابين تحت أقل من 50 عاما و2ر13 بالمئة من المصابين أكثر من 50 عاما إلى العلاج بالأكسجين.

وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عاما صفرا في اليوم الـ 28 من ظهور الأعراض غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينات من العمر بلغ 5ر0 بالمئة وارتفع لدى المصابين في الستينات والسبعينات والثمانينات أو أكبر إلى 9ر0 بالمئة و8ر5 بالمئة و14 بالمئة على التوالي.

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