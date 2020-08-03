نزيه الشهبندر صنع من السينما “نوراً وظلاماً”

علي الرّاعي:

لم تكن ولادة السينما في العالم العربي؛ ولادة سهلة، حتى أن ثمة بلدان عربية إلى اليوم لم تنتج فليماً سينمائياً واحداً بعد مرور قرن وربع القرن على إنتاج أول فيلمٍ في العالم.. بل أن دولاً عربية بالكاد سمحت ببناء صالات سينما وعرض للأفلام إلا مؤخراً..

وكانت مصر وسوريا؛ من الدول العربية التي شهدت إرهاصات مُبكرة لتقديم سينما عربية، وفيما أمست مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي وصلت السينما لديها إلى مرحلة “الصناعة” فيما بقيت الدول الأخرى تنتجُ أفلاماً سينمائية، ولكنها لم تصل فيها هذه الإنتاجات لأن تكون “صناعة”.. وكان يُعوّل على سوريا أن تصبح السينما فيها صناعة باعتبارها جاءت مُتساوقة مع المصرية، ربما لم تصل إلى هذه المرحلة لعدّة أسباب، لعلّ أولها: الولادة العسيرة للفيلم السوري، ومن ثم الاحتلالات الكثيرة والطويلة على الوطن السوري التي لم تنجلي إلا قرب انتهاء النصف الأول من القرن العشرين، وغير ذلك الكثير، ومع ذلك شهدت مسيرة السينما السورية الكثير من المراحل الذهبية سواء على صعيد ارتياد الناس لدور السينما كطقس اجتماعي وثقافي، أو على صعيد النوعية العالية حتى “اتهم” الفيلم السوري بفترة من الفترات على أنه فيلم نخبوي، وفيلم مهرجانات، أو على صعيد صعود ممثلين ومُخرجين حجزوا مساحةً هامة في المشهد السينمائي السوري..

وكلُّ ذلك؛ لم يكن ليحصل لولا توفر رجال مُغامرين وعاشقين للفن السابع؛ كانوا وضعوا اللبنة الأولى في عمارة الفيلم السينمائي السوري، حتى أنّ بعض النُقاد يُحددونهم بأربعة، كان لهم قصب السبق في الإنتاج السينمائي السوري، وهم: أيوب بدرري: صاحب فيلم (المُتهم البريء) الذي يُعتبر أول فيلم روائي سوري، أنتج سنة 1928م، وإسماعيل أنزور: والد المُخرج نجدة أنزور، الذي أخرج فيلم (تحت سماء دمشق) سنة 1932م، ونزيه الشهبندر: صاحب فيلم (نور وظلام) سنة 1948م، وأحمد عرفان: الذي أخرج فيلم (عابر سبيل) سنة 1950م، رغم أن البداية السينمائية يربطها البعض بالعرض الذي أقامه حبيب الشماس في مقهاهُ بدمشق سنة 1912م، وكانت آلة عرض تُدار يدوياً، بينما افتتحت في سنة 1918م صالة عرض سُميت ب”زهرة دمشق” شراكة بين (سالو) الميكانيكي، وصاحب المقهى الذي أقيم فيه هذه السينما، ومن ثمّ تتالى تأسيس وافتتاح دور عديدة مُخصصة للعرض السينمائي..

الزميل الشاعر والصحفي ومخرج الكثير من الأفلام الوثائقية والقصيرة علي العقباني؛ يختار الرائد السينمائي الثالث من هؤلاء الذين شغفهم الفن السابع، وأرادوا أن “يوطنوا” السينما في بلدهم، وأقصد صاحب فيلم (نور وظلام) نزيه الشهبندر ليحتفي بتجربته السينمائية المُبكرة في كتاب حمل اسمه (نزيه الشهبندر) والصادر مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب..

يقول العقباني عن الشهبندر: إنه كان واعياً للسينما، عاشقاً لها، شغوفاً بها، وهي الفن الناشئ في نهايات القرن التاسع عشر، ووصل إلينا مطلع القرن العشرين.. ولد الشهبندر في دمشق سنة 1913م لعائلة كانت تقطن حي القيمرية في الشام العتيقة، حيث ظهر اهتمامه جلياً بالمخترعات الكهربائية التي حرص على تعلم آلية عملها، إلى أن وصل إلى اختراع بطارية تعمل على البوتاسيوم، وهذا ما سيساعده في تحقيق حلمه السينمائي حيث سترتبط حياته بصورة واضحة بالسينما التي كانت تحبو بهدوء في بلادنا، وعلى مراحل مُتقطعة؛ فقد كان أول عرض لفيلم سينمائي في سوريا في مدينة حلب سنة 1908م، وكانت بصمة الشهبندر من خلال إنتاج أول فيلم سوري ناطق، والذي كان كما ذكرنا سنة 1948م بعنوان (نور وظلام)، والذي أعيد إنتاجه سنة 1994م، بمناسبة مرور مئة سنة على ظهور السينما في العالم.. وينقل العقباني بعض تفاصيل صور طفولة الشهبندر حيث كان يقطع تذكرة لدخول صالة السينما، ويجلس في آخر مقعد من الصالة لرغبته في مراقبة الآلات والميكانيكي – العارض الذي كان يترك الباب مفتوحاً أيام الصيف الحارة، وهذا ما كان يُتيح له المراقبة والمتابعة بشغف، ويذكر: “حين شاهدت هذه الآلية؛ وقعت في غرام السينما، وكان عمري أحد عشر عاماً”.

وبعدها اتبع الشهبندر خطّه المهني في تعلم الكهرباء حتى افتتاح سينما (جنينة الفرح)، لينتقل إلى العمل فيها عارضاً سينمائياً.. وبعدها استهوته فكرة صناعة آلة تسجيل صوتية على فيلم السينما الضوئي، مُستفيداً مما اختزنت ذاكرته من تجارب الفحم الكربوني المُشتعل، وخصائصه في صنع الإشارة التي يتلقاها من أي مصدر كهربائي قريب، فقد حصل الشهبندر حينها على مُضخّم صوتي، وجمع عدّة أدوات متواضعة معها، ووجه الصوت على الفحم ليلتقط إشارة صوتية نقية على شريط السينما، مُستعيضاً بذلك عن آلات كثرة ضخمة، لم تكن متوفرة في أغلب دول العالم، واستخدم اختراعه هذا في تسجيل الأغاني، وفي صناعة العديد من الأفلام في سوريا ومصر ولبنان.. ويأتي اختراع الشهبندر بعد محاولات سينمائية صامتة، وكان قد أنشأ “استديو” أواخر سنة 1947م، وجهزّه بمعدات سينمائية، معظمها من صنعه..

وكان فيلمه (نور وظلام) من تأليف وسيناريو محمد شامل، وعلي الأرناؤوط، كأول فيلم سوري ناطق، وقد شارك فيه فنانون أصبحوا فيما بعد معروفين منهم: رفيق شكري، إيفيت فغالي، أنور البابا، حكمت مُحسن، نزار فؤاد، وسعد الدين بقدونس.. لتنتقل بعد هذه التجربة السينما إلى حلب سنة 1950م على يد دارس للسينما في فرنسا؛ هو أحمد عرفان الذي تخطى عمل الهواة إلى مجال الاحتراف، فأخرج فيلمين: الأول: هو الجيش السوري في الميدان، والثاني: فيلم عابر سبيل، كتب قصته الفنان التشكيلي إسماعيل حسني حقي، ومثّله المطرب نجيب السراج..

وتطور اهتمام الشهبندر الخاص بالمخترعات الكهربائية والميكانيكية والبصرية والصوتية إلى المخترعات السينمائية، وقد استطاع بمعدّات بسيطة، الوصول إلى نتائج مهمة ومميزة في عصره، وخاصة في مجال (السينماتوغرافيا)، فنجح سنة 1936م في إنتاج أول فيلم سوري طويل صامت وكان خلاله: المُنتج، والمؤلف، والسيناريست، والمخرج، والمُصوّر، والتقني، والعارض أيضاً، وبعد مرور أثني عشر سنة في سنة 1948م اشترى دار سينما في باب توما، وكانت مُصممة لعرض الأفلام، ومستودعات لآلاته التي يصنعها بنفسه ويُطورها.. وبعد أن ذاع صيته انهالت عليه عروض العمل من لبنان ومصر، وفي الأخيرة قدم أفكاراً شكلت حلولاً سريعة وأقل كلفة للسينما المصرية، وبعد عودته لدمشق؛ أنشأ في باب توما أيضاً سينما (الهبرا)، وجهّز الدار بمعدات للتصوير والإضاءة والطبع والتحميض، كان معظمها من ابتكاره، فقد أسس مختبر سينمائي في تجربة مُبكرة، كل ذلك مهّد لفيلم (نور وظلام) الذي يروي قصة شقيقين أحدهما عالم، والثاني مُستهتر، حيث يُحاول صديق الثاني الاستيلاء على اختراعات العالم لصالح عصابة أجنبية، وفي النهاية، ينتصر الأخ لأخيه، وتقبض الشرطة على العصابة.. كما تضمن الفيلم ست أغنيات؛ لحنها كل من: رفيق شكري، ومحمد مُحسن، وكتب كلماتها كل من: عمر حلبي، وسلام فاخوري، ورسلان نوري.. وقد عُرض الفيلم في سوريا ولبنان، وبلاد المهجر، وبعد هذا الفيلم يتجه الشهبندر إلى الأفلام الوثائقية والإعلانية، وبقي في مختبره الذي صنعه حتى وفاته سنة 1996م. وقد صنع عنه المُخرجان: أسامة محمد، وعمر أميرلاي فيلماً بعنوان (نور وظلام) بنفس اسم فيلمه الناطق الذي كان قد مضى عليه ثلاث وستين سنة، والذي لم يبقَ منه اليوم أكثر من ثلاث دقائق بسبب ظروف الحفظ السيئة.

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