رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي إصابته بفيروس كورونا وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.

ونقلت رويترز اليوم عن هوتي قوله على صفحته الرسمية على فيسبوك “ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف”.

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية بينها 13 وفاة اليوم.

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و249 وفاة بكورونا منذ منتصف آذار منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.

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