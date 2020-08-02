هاميلتون يفوز بسباق بريطانيا لسيارات فورمولا 1

سجل لويس هاميلتون رقماً قياسياً بتحقيقه فوزه السابع في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم “فورمولا 1” للسيارات رغم معاناة فريقه مرسيدس من ثقب في الإطار باللفة الأخيرة اليوم.

وذكرت رويترز أنه بفضل نهاية مثيرة للسباق الذي سيطر عليه بعد الانطلاق من الصدارة عزز السائق البريطاني تصدره بطولة العالم بفارق 30 نقطة فيما احتل ماكس فرستابن سائق “رد بول” المركز الثاني بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً.

وأخفق فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس وأقرب منافسيه في بطولة العالم للسائقين في الحصول على أي نقطة بعدما تعرض لثقب في الإطار قرب النهاية واحتل المركز الـ 11.

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