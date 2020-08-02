هاشم يدعو الأمم المتحدة لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب قاسم هاشم أن استمرار احتلال العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا هو استفزاز للشعب اللبناني ومصدر قلق وتوتر.

وقال هاشم في تصريح له اليوم خلال تفقده عدد من القرى اللبنانية الحدودية: إن العدو الإسرائيلي أقدم على خطف قطيع ماعز ليلاً من مزارع شبعا تخص الراعي قاسم زهرة وعدده 300 رأس ماعز، مضيفاً: إن هذه القرصنة أثبتت أن استمرار الاحتلال لأرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من الأاجزاء اللبنانية هو استفزاز دائم وزعزعة للاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني.

ودعا هاشم الأمم المتحدة لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية وتحرير الأرض المحتلة وفق المواثيق والالتزامات الدولية والتي لطالما تنصل منها العدو الإسرائيلي.

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