987 إصابة جديدة بكورونا في تركيا وملبورن تفرض حظر تجول

أعلنت السلطات الأردنية اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1213 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الاردنية في بيان أنه سجلت أيضا 5 حالات شفاء جديدة ما يرفع مجموع المتعافين إلى 1099 شخصا فيما بقي عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 11 حالة.

وفي تركيا أعلنت السلطات الصحية للنظام التركي تسجيل 18 وفاة و987 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 232856 حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 5728 حالة.

وفي استراليا فرضت ملبورن ثاني أكبر مدينة في البلاد حظر تجول ليلياً لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقال دانيال أندروز رئيس وزراء الولاية إن القيام بأقل من ذلك لن يحمينا وسيجعل المشكلة تستمر لأشهر.

وتم الإبلاغ عن بؤر جديدة في أستراليا التي كانت قد نجحت في السيطرة على تفشي الوباء ما أجبر حكومتها على إعادة فرض إجراءات العزل للحد من الانتشار رغم المخاوف من حصول مزيد من التداعيات الاقتصادية.

إلى ذلك أعلنت سلطات الفلبين إنها ستعيد فرض إجراءات للعزل العام أشد صرامة في العاصمة والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين اعتبارا من الرابع من آب الحالي.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي وافق على وضع مانيلا والأقاليم القريبة مثل لاجونا وكافيتي وريزال وبولاكان تحت حجر صحي مشدد ومعدل حتى الـ 18 من آب القادم.

وكانت السلطات الفلبينية أعلنت بوقت سابق اليوم عن 5032 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد تسجله فى يوم واحد ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 103185 فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2059 بعيد تسجيل عشرين وفاة جديدة.

إلى ذلك أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم أن أكثر من 92ر17 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 684929 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وووفقا للاحصاء تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أربعة ملايين و638859 حالة إصابة و154925 حالة وفاة وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و707877 إصابة و93563 وفاة بينما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليون و750723 إصابة و37364 وفاة.

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