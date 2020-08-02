وزارة الصحة: شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256

نشر قبل 9 ساعة

مصدر الخارجية: إن هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن ان يوصف الا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري، ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار مادمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها