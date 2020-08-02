آخر تحديث: 2020-08-02 21:10:13
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وزارة الصحة: شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256

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