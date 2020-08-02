وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44.

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 12 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 02 آب 2020
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شريط الأخبار
بيلوسي: ترامب يروج معلومات مضللة حول وباء كورونا
بايدن: وباء كورونا كشف حقيقة العنصرية في الولايات المتحدة
بعد اقتراح ترامب إرجاءها.. انتخابات الرئاسة الأمريكية في موعدها المقرر
رئيس الحزب الناصري في مصر: الجرائم الأمريكية بحق سورية هي إجرام بحق الإنسانية
قوات الاحتلال تعتدي على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله
وسائل إعلام: نظام أردوغان يسعى للسيطرة على مقدرات ليبيا وسرقتها
عشراوي تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال
القبض على أربعة إرهابيين من (داعش) في ديالى
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالصواريخ والقذائف على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس أمريكية قبالة جيزان
الخارجية: الاتفاق بين ميليشيا (قسد) وشركة أمريكية لسرقة النفط السوري اعتداء على سيادة سورية واستمرار للنهج العدائي الأمريكي ضدها
مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران
روحاني: إيران قادرة على الانتصار في الحرب الاقتصادية التي تستهدفها
الفوعاني: التنسيق مع سورية مصلحة وطنية لبنانية
ظريف: على دول الغرب وقف تمويل واحتضان الإرهابيين