آخر تحديث: 2020-08-02 21:10:13
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وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44.

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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