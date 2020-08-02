بيلوسي: ترامب يروج معلومات مضللة حول وباء كورونا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس دونالد ترامب يروج لمعلومات مضللة حول وباء كورونا مشيرة إلى أنها لا تثق في ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض.

وقالت بيلوسي في حديث لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين السيطرة على تفشي كورونا قبل إعادة فتح المدارس على نطاق واسع، مضيفة أن “مسؤولي إدارة ترامب ليسوا واقعيين بشأن قدرة المسؤولين المحليين على الحفاظ على سلامة الطلاب”.

وتابعت بيلوسي “أعتقد أن ترامب يردد معلومات مضللة عن فيروس كورونا”.

يشار إلى أن إدارة ترامب تلقت انتقادات لاذعة على خلفية فشلها فى مواجهة أزمة كورونا ما تسبب بالحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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