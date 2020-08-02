بايدن: وباء كورونا كشف حقيقة العنصرية في الولايات المتحدة

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية “تعاني من عنصرية ممنهجة” مشدداً على أهمية اقتلاع هذا الشيء من جذوره.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بايدن قوله في تغريدة على تويتر اليوم إن “أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد سلطت الضوء على حقيقة التفاوت في الحقوق الذي يعاني منه مجتمعنا” مضيفاً: “لقد استشرى هذا الوباء في أمتنا منذ وقت طويل”.

وتابع بايدن: “يجب علينا أن نعمل للتأكيد على حصول المحتاجين على ما يريدونه” مضيفاً: “يجب علينا اقتلاع العنصرية الممنهجة من جذورها”.

وأوضح بايدن أن العنصرية الممنهجة هي “السبب الرئيس في غياب المساواة بين أفراد المجتمع الأمريكي”.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب تلقت انتقادات لاذعة على خلفية فشلها في مواجهة أزمة كورونا ما تسبب بإلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات في الوقت الذي ركز ترامب جهوده على قمع المظاهرات الاحتجاجية ضد عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية.

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