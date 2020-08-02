توجهت (تشرين) صبيحة اليوم بالعديد من التساؤلات حول اعتراضات طلبة الشهادات الثانوية على نتائجهم الامتحانية عبر المكتب الصحفي في الوزارة، وكانت تساؤلات “تشرين” حول:– كيف يتم الاعتراض؟– أين يتقدم الطالب بالاعتراض؟– الأوراق المطلوبة للاعتراض؟– ما هي رسوم الاعتراضات؟– كم مادة يحق للطالب الاعتراض عليها؟– ما هي الأشكال التي يحصل عليها الطالب من نتيجة الاعتراض( إعادة تصحيح الورقة الامتحانية – جمع علامات – التدقيق في عملية جمع أجزاء العلامات) ؟– هل هناك إحصائية للمعترضين في السنة الماضية وعدد المستفيدين من تلك الاعتراضات؟وجاءت إجابات الوزارة على النحو التالي من خلال مدير الامتحانات فيها يونس فاتي:بينت البلاغات الوزارية كيفية الاعتراض على نتيجة مادة وفق ماهية الخطأ المادي في الدورة الأولى، ويحق للطالب تقديم طلب اعتراض على نتيجة مادة أو مادتين من المواد المتقدم إليها في الدورة الأولى.يتقدم الطالب بطلبه في دائرة امتحانات المحافظة التي تقدم بها للامتحانات، ويكون الطلب مجانياً (نموذج معمم من قبل الوزارة) يلصق عليه الرسم المحدد بالقانون رقم /25/لعام 2014م وهو طوابع بقيمة (500) خمسمائة ليرة سورية بالإضافة إلى طوابع تقديم الطلب (مالي + هلال + نقابة)أما الأوراق المطلوبة فهي : صورة هوية الطالب وبطاقة الاكتتاب (من أجل كتابة رقم الاكتتاب بشكل صحيح فقط) كما بيّن البلاغ الوزاري آلية دراسة الاعتراضات وماهية الخطأ المادي:آ – الخطأ في نقل درجة أي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة إلى الحقل المخصص لها في القسيمة.ب – الخطأ في جمع الدرجات والخطأ في نقلها إلى حقل الدرجة النهائية.ج – حالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزء منه.ثم تشكل لجنة فرعية في المحافظة صاحبة الأوراق بإشراف مدير التربية مؤلفة من موظفين اثنين على الأقل (حسب حجم العمل) تكون مهمتها دراسة الاعتراضات في مركز التصحيح وفق ماهية الخطأ المادي وبحضور موظف من دائرة امتحانات مركز التصحيح ويراعى أثناء دراسة الورقة الآتي:أ‌- التأكد من صحة اسم الطالب والمادة ورقم الاكتتاب ورمز الورقة مع القوائم المُعدة للدراسة.ب‌- صحة جمع درجات كل سؤال من الدوائر إلى مربع درجة السؤال في السؤال متعدد الأسئلة.ج- يكتب الموظف الذي قام بدراسة الورقة والتي تبيّن فيها وجود خطأ مادي اسمه الثلاثي بعد تنظيمه من قبل مسؤول الشهادة في دائرة امتحانات محافظة التصحيح على نموذج عام معمم سابقاً ًمن قبل الوزارة.د– تثبيت مجموع الدرجة النهائية للمادة بدقة تامة في الحقل المخصص لها (وفق نموذج معمم من قبل الوزارة).وأضاف فاتي: تُعرض الأوراق التي تبين وجود خطأ مادي فيها على الموجه الاختصاصي في محافظة مركز التصحيح ويضع رأيه (وفق نموذج عام معمم سابقاً من قبل الوزارة)، دون أن يقوم بتصحيح الخطأ أو يجري أي تعديل على ورقة الإجابة.ويتم وضع الأوراق التي تبين وجود خطأ مادي فيها مع التقارير التي أعدتها اللجنة ضمن مغلف مغلق يسلم إلى مديرية الامتحانات باليد أو بالبريد الرسمي المكتوم حسب الأصول (مع قوائم أسماء الطلاب المعترضين بعد تسجيل الدرجات عليها).وتشكل لجنة عامة في وزارة التربية من العاملين في مديرية الامتحانات، ومديرية التوجيه لدراسة الأوراق الواردة من المحافظات، وتعرض الأوراق على الموجه الأول للمادة، وعند إقرار وجود الخطأ من قبل اللجنة تعدل الدرجة، وفق البرنامج الحاسوبي المعتمد بقرار من السيد الوزير وترسل الكتب الرسمية إلى محافظة التصحيح، والمحافظة صاحبة الأوراق لإبلاغ الطالب، ثم تتم طباعة وثيقة جديدة معدلة وترسل مع قرار التعديل ليصار إلى تسليمها للطالب.بالنسبة لإعادة تصحيح مادة: ونوه مدير الامتحانات حول إعادة تصحيح مادة : لا يمكن إعادة تصحيح مادة تقدم فيها الطالب في الدورة الأولى وفق القوانين والأنظمة، إنما يكون التصحيح محصوراًفقط بمادة واحدة فقط من المواد التي تقدم لها الطالب في الدورة الثانية وفق أحكام المرسوم رقم /243/لعام 2017م.