تحذيرات من وفاة عشرين ألف أمريكي بكورونا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم من ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 20 ألف وفاة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن المراكز قولها إن “النماذج الوبائية تشير إلى احتمال وفاة 20 ألف أمريكي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة جراء الإصابة بالفيروس” مبينة أن ولايات مثل نيوجيرسي وكينتاكي وألاباما وواشنطن ستشهد على الأرجح الحصيلة الأكبر من عدد الوفيات.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات على حد سواء وقد تجاوزت حصيلة الإصابات حتى يوم أمس حسب موقع وورلد ميتر للاحصائيات 4743467 إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات 157377 حالة.

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