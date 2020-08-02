الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال يوم غد:

منطقة دمشق 37/20 المنطقة الجنوبية 36/19 المرتفعات الجبلية 31/17 المنطقة الوسطى 38/22 المنطقة الساحلية 31/24 المنطقة الشمالية 38/23 منطقة الجزيرة 42/27 المنطقة الشرقية 43/28 منطقة البادية 40/24

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