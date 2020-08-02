الجيش الأميركي يوقف البحث عن ثمانية من جنوده فقدوا في البحر

أعلن الجيش الأميركي اليوم تعليق البحث عن سبعة عناصر من مشاة البحرية وعنصر من قوات البحرية فقدوا في البحر منذ أيام واعتبرهم في عداد المتوفين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الكولونيل كريستوفر برونزي قائد وحدة مشاة في البحرية الأمريكية قوله: قررت بكل أسى إنهاء جهود البحث والإنقاذ.

ووفق بيان لمشاة البحرية فإن مروحيات وعناصر من قوات حرس السواحل قاموا على مدى 40 ساعة من البحث بتمشيط أكثر من ألف ميل بحري بحثاً عن مركبة برمائية كان على متنها 16 عنصراً أنقذ ثمانية منهم لكن توفي أحدهم فيما اثنان في وضع حرج.

وكانت المركبة البرمائية غرقت الخميس الماضي في المياه العميقة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا خلال تدريب.

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