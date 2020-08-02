طقوس العيد في الحسكة: زيارة المقابر ومن لا عـيد لديهم.. والقهوة المرة أول الضيافات

مع انبلاج فجر العيد توجه أغلب أهل الحسكة إلى المقابر لقراءة الفاتحة على أرواح موتاهم، قبيل التوجه لصلاة العيد مشياً على الأقدام، وذهبوا من طريق وعادوا من طريق آخر تيمناً برسول الله (ص).وفي البيت بدأت العائلة باستقبال المهنئين من الأهل والجيران والأصدقاء والأقارب، وأول ضيافة تلقاها المهنئون كانت القهوة المرة، التي كانت جاهزة منذ الصباح الباكر، والبعض قام بتجهزها في ليلة العيد (الوقفة)، ومع إطلالة أول ضيف، يبدأ تقديم القهوة العربية المرة لأنها أول الضيافات في محافظة الحسكة في العيد وفي كل المناسبات، ولهذا طقوسه المتوارثةوبعد تقديم القهوة العربية المرة لضيوف العيد في الحسكة يـُقدّم الشاي، وإذا كان تقديم القهوة للضيوف (قص) عند أهل الحسكة وخاصة في الريف، فإن تقديم الشاي يكون (خص). ويفضل أبناء الحسكة الشاي الذي (دردو بقـلبو), أي الذي يوضع السكر بداخله بحيث يغلى مع الشاي ليصبح حلواً جداًولابد من أن يترافق إبريق الشاي مع طبق (الكليجة)، التي لا يخلو منها بيت حسكي في الريف أو المدينة في العيد، ولا عيد في الحسكة بدون (كليجة)، فهي حلوى العيد الرئيسة في هذه المحافظةوكل عائلة يلتئم شملها في العيد عند كبيرها، الذي لابد من أن يولم لهم على الغداء وليمة مميزة, مثلما لابد من زيارة الفقراء والمساكين والأيتام ومن لا عيد عندهم بسبب عزاء أو مصاب لمواساتهم. وبعد وليمة الغداء ينفض المدعوون كل إلى بيته، وليواصلوا من هناك معايدة أحبائهم مثلما يستقبلون معايديهم في بيوتهم. وفي العيد يعود الغائبون ويتصالح المتخاصمون وتوصل الأرحام وتتصافى النفوس وتـُنسى الأضغان وتتجدد الروابط الاجتماعية والعائليةولا يحلو العيد إلا بفرح الأطفال بالعيدية والثياب الجديدة، والخروج للهو واللعب في الحدائق والملاهي وركوب الخيل ودخول المطاعم. أما في الأحياء الشعبية والأرياف فيحمل كل طفل بيده كيساً يضع فيه السكاكر التي يجمعها من البيوت التي يزورهالكن ورغم أن أغلبية سكان الحسكة مازالوا يحافظون على هذه العادات والتقاليد الجميلة ويحرصون عليها، أخذ البعض منهم يتخلى عنها ويستبدلها بعادات جامدة خالية من أي روح أو حرارة وجدانية، من ذلك استبدال الزيارات والمعايدات الشخصية وجهاً لوجه بالرسائل النصية عبر الجوالات.