إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران والعراق

سجلت إيران اليوم 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمرض إلى 30 ألفاً و9437 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 17190 مع تعافي أكثر من 268 ألف مصاب من المرض.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2095 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 126 ألفاً و704 إصابات فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 4805 حالة بزيادة 64 وفاة.

إلى ذلك تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في السعودية عتبة الـ 279 ألفاً بزيادة 1357 إصابة عن الإحصاء الأخير فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 30 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 2917 وفاة.

وفي دول أخرى بالمنطقة سجلت تونس أول وفاة بفيروس كورونا منذ الـ 17 من حزيران الماضي وسط ارتفاع الإصابات إلى 1552 والوفيات إلى 51 حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات في الإمارات 60 ألفاً و999 حالة بزيادة 239 إصابة.

وفي قطر تجاوز إجمالي الإصابات 111 ألفاً بزيادة 196 حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 117 بزيادة 3 حالات.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية 463 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي إلى أكثر من 68 ألف إصابة فيما ازداد عدد الوفيات بمعدل 4 حالات ليصل إلى 457 وفاة.

وبالانتقال إلى الهند فقد سجلت وزارة الصحة 54 ألف إصابة جديدة ليتجاوز العدد الكلي للإصابات مليوناً و750 ألفاً.

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه أعلن اليوم أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا ونقل أثر ذلك إلى المشفى.

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