سوسن جديد درست مع ابنتها ذات الإعاقة الخاصة، وحصلتا على المراتب الأولى في طرطوس

طرطوس - رفاه نيوف

السيدة سوسن جديد تستحق التكريم فهي الأم المثالية، أم لخمسة أبناء ثلاث بنات وصبيان، زوجها عسكري قدم كل ما يستطيع لبناء أسرة متماسكة وناجحة، استطاعت أن تتحدى نفسها وترجع عقارب الساعة إلى الوراء لتجلس من جديد على مقاعد الدراسة دعماً لابنتها المتفوقة فرح آصف جديد فهي من ذوي الاحتياجات الخاصة تملك الطموح والإرادة، ولكي تحقق لها هذا الطموح جلست السيدة سوسن مع ابنتها تقرأ وتحفظ معها تذهب إلى الدورات، وتحمل الدفتر والقلم من جديد تختبر فرح بمعلوماتها وفرح تختبرها قالت: لقد رافقت فرح بمشوارها في تحصيل العلم، وعندما نالت شهادة التعليم الأساسي وتفوقت عاهدت نفسي أن أكمل المشوار مع فرح فهي تستحق، وصممت أن أدرس وأجتهد للحصول على الثانوية العامة، فأنا تزوجت في سن مبكرة بداية كنت أخجل ولكن وضعت نصب عيني النجاح والتفوق والحمد لله جاءت النتيجة مرضية لنا فقد تفوقت فرح بمجموع (208/220) في الفرع الأدبي، وأنا حصلت على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي أحرار على مستوى محافظة طرطوس بمجموع( 205/220)، وحصلت ابنتي رغد على مجموع (222/240) في شهادة الثانوية الفرع العلمي هذا العام .

وتابعت السيدة سوسن إنني سأتابع دراستي الجامعية في الفرع الذي تختاره فرح فمشوار التفوق لم ينته بعد.

طباعة