مكتب دفن الموتى: لا صحة لما يتمُّ تداوله عن أعداد الوفيات اليومية في دمشق

نفى مدير مكتب دفن الموتى_ المهندس فراس الإبراهيم في تصريح خاص لـ( تشرين) أن ما يشاع عن عدد الوفيات اليومية في دمشق وأنها وصلت إلى 193 وفيةً يومياً هي غير دقيقة، ومبالغ فيها وتندرج ضمن الشائعات، علماً أن هناك ازدياداً نسبياً في عدد الوفيات. وعن الصور المتداولة أمام مكتب دفن الموتى والتي تظهر ازدحاماً كبيراً، أوضح الإبراهيم أن هذه الصور تشكل حالةً طبيعيةً، ولا يتعدى عدد الموجودين 20 شخصاً، حيث كان هناك قرابة 4 وفيات وكل وفية معها من4- 5 أشخاص من أقاربها، وأكد الإبراهيم أنه يتم دفن جميع الوفيات بنفس اليوم سواءً كانت وفيات (كورونا) أو طبيعية، ولا تؤجل دفن أي وفية مهما كانت الأسباب والظروف بهدف عدم تحميل الأعباء لبرادات المشافي، كاشفاً أيضاً ان ما يتم تداوله عن وجود 25 وفية (كورونا) يومياً هو عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً.