قوات الاحتلال تعتدي على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية وتسببت باحتراق مساحات منها.
وأفاد منسق اللجنة الزراعية في المغير كاظم الحاج محمد لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما تسبب باحتراق 14 دونماً من محصول اللوز.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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