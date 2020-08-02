لسوء نوعية الرغيف في مخبز صلخد يستنفر فرع المخابز

السويداء - ضياء الصفدي:

بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين في مدينة صلخد وقرى قيصما وعرمان والم شقوق حول سوء جودة الرغيف المنتج في مخبز صلخد الآلي، وعدم صلاحيته للاستهلاك. تابع مدير فرع (المؤسسة السورية) للمخابز علاء مهنا ومدير مخبز آذار الآلي ناظم عبدو ومروان الحجلي مدير مخبز السويداء الآلي الأول أمس العمل في مخبز صلخد منذ بداية عملية إنتاج الرغيف حتى وصوله ليد المواطن، والإشراف المباشر على عملية العجين ووضع الملاحظات والعمل على معالجة الخلل في العملية الإنتاجية في كل مراحلها وحتى وصول المادة إلى المواطنين بالجودة المناسبة.

وقال مهنا :بتوجيه من محافظ السويداء المهندس همام دبيات تمت متابعه إنتاج مخبز صلخد الآلي من مادة الخبز ومواصلة الجهود والعمل بكامل طاقتنا لإرضاء المواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة ووضع ورش الصيانة بالجاهزية الكاملة خلال أيام العيد لعودة نوعية الخبز كما كانت.

ووعد مهنا بمتابعة كامل التفاصيل لتوجيه كل الجهود نحو الاتجاه الصحيح.

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