عشراوي تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت عشراوي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي كان أحدثها إعلانها أمس عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت عشراوي أن فشل المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة الاحتلال يشجعه على التمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات وخطوات فاعلة لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان عدم إفلاته من العقاب وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة.

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