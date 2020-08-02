القبض على أربعة إرهابيين من (داعش) في ديالى
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات العراقية اليوم عن اعتقال أربعة إرهابيين من تنظيم (داعش) كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات خلال عيد الأضحى في محافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إنه “من خلال المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية والتنصت على مكالمات مجموعة إرهابية مكلفة بإيصال المواد الغذائية إلى عوائل عصابات (داعش) نفذت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب عملية استباقية في قرية أبو موسى بقضاء المقدادية نتج عنها إلقاء القبض على أربعة إرهابيين وضبط مسدس كاتم بحوزتهم”.
وأضاف البيان أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم (داعش) الإرهابي وبأنهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية خلال أيام عيد لأضحى حيث استطاعت الاستخبارات إفشال مخططهم وتوقيفهم وفق المادة 4 إرهاب.
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