إصابة عامل كهرباء بحروق أثناء قيامه بعمله
أصيب أحد عمال الشركة العامة لكهرباء الحسكة بحروق متعددة في الجسم اليوم جراء تعرضه لصعق كهربائي أثناء تأديته عمله بإصلاح خط التوتر المغذي لمضخات المياه في منطقة الحمة غرب مدينة الحسكة.
وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العامل أحمد الأشمل أصيب بحروق متوسطة جراء إصابته حيث تم إسعافه مباشرة إلى المشفى وهو الآن بصحة جيدة.
وأشار العكلة إلى أن الشركة اتخذت إجراءات لضمان استمرار دوام ورشات الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان استمرار تغذية الأحياء وفق برامج التقنين المعتمدة لافتاً إلى أن إصابة العمال دليل على إصرارهم على مواصلة عملهم رغم كل الظروف.
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