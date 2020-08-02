“إطفاء ديرالزور” جاهز للتعامل مع أي طارئ
ديرالزور – مالك الجاسم:
أكد أحمد الصافي – قائد فوج إطفاء ديرالزور أن عناصر الفوج على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ ، وقد تم تنفيذ / 23 / مهمة خلال اليومين الماضيين .
وخلال اليوم الأول لعيد الأضحى تم تنفيذ / 11 / مهمة، منها: إخماد حريق منزل ومحولتين كهربائيتين ، وبقية الحرائق بقايا أعشاب وأشجار يابسة.
أما في اليوم الثاني فقد تم تنفيذ / 12 / مهمة ، وتم إخماد حريق لمنزلين مهجورين ، وإخماد حريق سيارة ، وبقية الحرائق لبقايا أعشاب.
وأضاف الصافي بأنه تم تعزيز الزمر لتكون بجاهزية تامة ، ونهيب بالأهالي وأصحاب السيارات بضرورة فسح الطريق أمام سيارات الإطفاء للوصول إلى مكان الحريق بأقل فترة ممكنة ، وفي حال حدوث أي طارئ فيما يخص الحرائق يرجى من الأهالي الاتصال على الرقم المجاني(113 ).
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