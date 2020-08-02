تنفيذ خطة إنتاج الغراس الحراجية في ديرالزور بواقع 200 ألف غرسة

ديرالزور – مالك الجاسم:

أكد المهندس محمود حيو – مدير زراعة ديرالزور أن مديرية الزراعة وفي مجال وقاية المزروعات كافحت حشرة السونة في حقول القمح بمساحة قدرت بحوالي 1200 دونم ، و تمت مكافحة مرض الصدأ الأصفر بمساحة 100 دونم ، ومكافحة 100 دونم مصابة بحشرة النطاطات ، تمت المباشرة بمكافحة عشبة الباذنجان البري.

وأضاف الحيو فيما يخص المراكز الزراعية هناك ثلاثة مراكز هي مركز إكثار النخيل في قرية سعلو وتبلغ مساحته الإجمالية 2300 دونم ، وعدد أشجار النخيل المزروعة 3500 شجرة من الأصناف العالمية ، ويتم إجراء عمليات الخدمة اللازمة ، ووضع المركز بشكل عام جيد.

ومركز إكثار النخيل في الجلاء وتبلغ مساحته الإجمالية 2000 دونم ، وعدد أشجار النخيل المزروعة 15 ألف شجرة نخيل ، وهي من الأصناف العالمية ، ويتم حالياً إجراء عمليات الخدمة اللازمة وفق الإمكانات المتاحة بعد أن تم استلامه مؤخراً.

ومركز إنتاج الغراس المثمرة وتبلغ مساحته 280 دونماً ، وتم تجهيز المحركات اللازمة للسقاية وزراعة بستان للأمات بمساحة 50 دونماً بغراس التفاحيات واللوزيات، إضافة لزراعة 10 آلاف غرسة بذرية مشمس و 10 آلاف غرسة بذرية نخيل ثمري و 10 آلاف غرسة بذرية توت ، كما تم زراعة 100 دونم بمحصول القمح بغية تحسين خواص التربة في المركز وصيانة بعض الآليات التابعة للمركز.

وتابع الحيو حديثه فيما يخص دائرة الحراج تمت صيانة محركات السقاية والآليات من جرارات وصهاريج وتنفيذ خطة إنتاج الغراس الحراجية لهذا الموسم بواقع 200 ألف غرسة حراجية متنوعة لزراعتها في الموسم القادم وتتم عمليات الخدمة اللازمة لها.

وأضاف الحيو صعوباتنا تكمن في عدة أمور ونحن بحاجة لكميات كبيرة من الأسمدة وبخاصة الآزوتية اللازمة لزراعة محصول القطن بالوقت المناسب ، وكذلك عدم توفر محركات السقاية اللازمة لدى العديد من الجمعيات الفلاحية والمزارعين نتيجة السرقة والتخريب اللذين تعرضت له من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وعدم تمكنهم من تأمين المحركات البديلة عنها نتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة لهم ، علماً بأنه تم تقديم 61 مجموعة تروي مساحة إجمالية 8000 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للجمعيات الفلاحية والمزارعين من قبل بعض المنظمات الدولية والجمعيات والهيئات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة خلال عامي 2019 / 2020 .

وقدمت بعض المنظمات الدولية والعربية والمحلية عدداً من المعونات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث تم تقديم شبكات ري بالتنقيط لمساحة 500 متر مربع وبذار خضار شتوية وعدة زراعية وشتول صيفية وسلة غذائية لمدة ثمانية أشهر واستفاد منها 250 أسرة في بلدة القورية و 250 أسرة في قرية البوليل في ريف ديرالزور الشرقي.

كما تم تقديم تجهيزات مشاتل خضار لـ 80 مستفيداً تتضمن شبكة ري بالتنقيط مع كامل التجهيزات ، وبذار متنوعة صيفية وشتوية ، وعدة زراعية ، واستفادت منها 140 أسرة في قرية الخريطة، و 70 أسرة في التبني، و 175 أسرة في موحسن ، و 70 أسرة في خشام و42 أسرة في الحسينية، و 63 أسرة في أحياء العثمانية وهرابش.

وتم توزيع أغنام عدد 450 رأس بمعدل رأسين للأسر التي تعيلها نساء وثلاث رؤوس للأسر التي لديها مع تقديم علف للأغنام واستفاد منها 35 أسرة في البوليل و 45 أسرة في حطلة، و 50 أسرة في سويدان شامية، و 80 أسرة في صبيخان .

كما تم تقديم دجاج بياض أربعة آلاف طير ومعالف ومشارب وأعلاف بمعدل 20 طير دجاج لكل أسرة وسلة غذائية لمدة ثمانية أشهر واستفادت منها 36 أسرة

فيما تم تقديم مجموعة توليد نوع بيركنز 150 ك.ف.أ ومحرك تحريض كهرباء عدد / 2 / استطاعة 15 حصاناً مع المضخات والتابلوات واستفادت منها جمعية التبني ومثلها في الطريف وثلاث مجموعات من نفس النوعية استفادت منها جمعيات معدان عتيق.

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