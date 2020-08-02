إفراغ حمولة ٢٥ ألف طن قمح في مرفأ طرطوس ولا خوف على توفر رغيف الخبز

طرطوس- رفاه نيوف:

أكد المهندس حسان سليمان- مدير فرع السورية للحبوب بطرطوس في تصريح لـ(تشرين) أنه يتم حالياً إفراغ حمولة /٢٥/ألف طن من القمح في مرفأ طرطوس و سوف يتم توزيعها على مطاحن المحافظة وخلال أيام عيد الأضحى عمل الفرع على توفير الدقيق لكل أفران المحافظة العامة والخاصة وحصلت جميع الأفران على مخصصاتها اليومية من الدقيق، والتأخير الذي حصل خلال اليومين الماضيين يعود إلى الحالة الجوية من ارتفاع درجات الحرارة التي لا تسمح بسير السيارات المحملة بالدقيق خلال فترة الصباح واضطرت للسير في الليل

وأشارسليمان إلى أن جميع مطاحن المحافظة تعمل على مدار الساعة وإن وجدت مطحنة توقفت عن العمل يكون ذلك بسبب انتهاء العقد والعمل على تجديده و يحتاج إلى ١٥ يوماً لتعاود العمل من جديد

من جهته أكد سالم الناصر- مدير فرع السورية للمخابز أن عمال المخابز في طرطوس وصلوا ليلهم بنهارهم ولم يعطلوا عطلة العيد مع أسرهم وذلك لتأمين الخبز لجميع المواطنين وهم يعملون في ١٥ مخبزاً بأرجاء المحافظة والتي تضم ٢١ خطاً

وبين الناصر أن مخصصات الدقيق للأفران لم يطرأ عليها تغيير فخلال يوم أمس تم خبز حوالي ١٧٠ طناً في الأفران العامة و١٢٠ طناً في الخاصة، أي ما يقارب ٣٠٠ طن من الخبز يتم خبزها يومياً بطرطوس.

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