الكلب في حياة الشرق والغرب .. دراسة في أدب الفكاهة والسخرية

علي الرّاعي

ربما يظن البعض؛ إنّ الكتاب الهندي (كليلة ودمنة)، قد يكون أوّل تدوين أدبي، وربما علمي لعلاقة البشر مع ما حولهم من حيوانات.. ذلك الكتاب الذي ترجمه إلى الفارسيّة في عهد كسرى أنوشروان (531- 572) الطبيب الفارسي برزويه الذي قام برحلةٍ إلى الهند لجلب الكتاب ووضع له مُقدمة لا علاقة لها بقصصه؛ غير أنّ الحقيقة ثمة الكثير من المدونات سبقت كتاب كليلة ودمنة، وجميعها تتحدث عن علاقة البشر مع الحيوان، وذلك بثلاث صيغ: الأولى: علمية صرفة، والاثنتان الأخيرتان بأسلوبين (أنسنة الحيوان)، أو (حيونة الإنسان).. وفي هذا المجال؛ فإنّ الأمثلة على ما تقدم تكادُ لا تُحصى، ومعها نذهب للزمن البعيد جداً عندما كانت لغة البشر صورية في أزمنة التاريخ الأولى أيام السومريين ومن جاء بعدهم، حيث اللغة إشارية صورية تأخذ مما هو متوفر من أشكال حيوانية ونباتية كلغة شكلية رمزية لمعاني معينة وقديماً جداً أيضاً في الزمن اليوناني القديم سيؤلف أفلاطون كتابه (الحيوان) وبعد قرونٍ طويلة عندما نصل إلى الزمن العباسي؛ سيؤلف الجاحظ بدوره كتابه (الحيوان) أيضاً مُستفيداً كثيراً من كتاب سابقه أفلاطون.. وفي الزمن القديم أيضاً كان العربي في الجزيرة العربية؛ إذا ما ولدت له امرأته ولداً أو بنتاً؛ فإنه يهيمُ على وجهه في الصحراء، وأول حيوان يُصادفه؛ كان يطلق اسمه على مولوده الجديد.. فكثرت أسماء: جحش، وكلاب، وكُليب.. تلك عادة وإن تغيرت بعض الشيء فما زال العرب وغير العرب يطلقون أسماء الحيوانات على مواليدهم الجديدة: ريم، مها، أسد، أوس، سبع، فهد.. وغير ذلك الكثير ومع ذلك؛ يبقى كتاب (كليلة ودمنة) علامة فارقة في هذه السرد؛ وذلك لأنه فتح المجال واسعاً لسرد عالم موازٍ لبني البشر هو – عالم الحيوان- الذي قلما يخلو من ملامحه نصٌّ مُعاصر ابتداءً مما كتبه الشاعر الفرنسي (لافونتين) وحتى آخر ما قاله شعراً أحمد شوقي، وإلى يومنا هذا كليلة ودمنة الذي قام بترجمته إلى العربية ابن المُقفع في القرن الثامن الميلادي، وأصل اسمه (روزبه بن كازويه)، ومن ثمّ ليُترجم بعدها إلى سبعين لغة.. وذلك فيما عُرف بظاهرة “الأنسنة” التي تعني إنطاق الشخصية غير البشرية بلسان الإنسان، أو ما عُرف بظاهرة “الإسقاط”، أي إسقاط الكاتب ما بنفسه على الحيوان.

وإذا كانت المدونات السردية والشعرية، وحتى البصرية لاسيما مع الإبداع الموجه للطفل (أدب، مسلسلات، مسرحيات)، وغيرها؛ اعتمدت هذه “الأنسنة”.. غير أنه كان دائماً ثمة حيوان هو الأشهر بين الحيوانات التي (حزنت، ورقصت، ونطقت، و.. غير ذلك من أفعال الأنسنة) والذي هو الكلب.. ذلك ما يُجسّد حالاته الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، والذي كان مناسبة هذا التقديم لمؤلفه الدكتور عُمر الدقاق الذي عنونه بـ(الكلب في حياة الشرق والغرب- دراسة في أدب الفكاهة والسخرية) وخلاله يعود الدكتور الدقاق إلى عهود قديمة وإلى مجتمعات عديدة لدراسة ملامح “السرد الكلبي”، أو القصص والقصائد والنصوص التي كان الكلب “بطلاً” فيها أو إحدى شخصياتها.. فقد اعتقد بعضُ العرب في عصور ما قبل الإسلام أنّ دم الملوك والكبراء يشفي من عضة الكلْب، ومنهم من كان يرى أنّ خير دواء لداء الكلب؛ أن يُقطّر للمُصاب دمُ رجلٍ من بني ماء السماء، أي ملوك المناذرة في الحيرة، فيُسقى منه فيُشفى، وفي ذلك قال الشاعرُ:

بُناةُ مكارمٍ وأُساةُ كلْم ودماؤهمُ من الكلب الشفاءُ

ومن أقدم ما ذكرهُ الشعراءُ في صدد الكلب؛ قولُ حاتم الطائي يوصي ابنه بالرأفة على كلبته

أقولُ لابني وقد سطت يدهُ بكلبةٍ لايزالُ يجلدها

أوصيكَ خيراً، فإنّ لها عندي يداً لا أزالُ أحمدها

وهو أيضاً ما نصح به طرفه بن العبد في زمنٍ ما قبل الإسلام أيضاً

خالطِ الناسَ بخلقٍ واسعٍ لا تكن كلباً على الناس يهرُّ

وفي هذا الصدد يقولُ حسان بن ثابت

يُغشونَ حتى ما تهرُّ كلابُهم لا يُسألون عن السوادِ المُقبل

ويذكر الدقاق: كان العرب يُطلقون على النابغين منهم والموهوبين لقب (كلاب الشّعراء).. حيث الكلب في حياتهم حيوانٌ مستأنس، تسري في كيانه عناصرُ عديدة من سمات الإنسان، مثل: الوفاء والودّ والإخلاص، ومن هنا كثرت منافعه في حياة الناس للصيد والحراسة والجر… وقد ورد ذكر الكلب في القرآن في أكثر من سورة كسورة الأعراف “كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث” وكذلك ورد ذكره في صدد خبر أهل الكهف، كما ورد ذكره أيضاً في عشرات الأمثال منها التي يوردها الجاحظ: (كلبٌ شاكر خيرٌ من صديق غادر.. وكلبٌ صديق، ولا صديقٌ كلب.. وجوّع كلبك يتبعك.. الخ) صورة الكلب التي نُظر إليها دائماً بنظرتين: الاحتقار والازدراء، أو نظرة تيار الاعتدال والإنصاف، وفي كلتا النظرتين ثمة مئات الأقوال والأمثال والأشعار والقصص استخدمت مديحاً وهجاءً وحكمةً وعبر.. وكان أوضح تجلٍّ للكلب كصورة رمزية لكلّ ما تقدم، ما لجأ إليه الكاتب السوري صدقي إسماعيل (1924-1972) حيث أسس “جريدة الكلب” التي كانت من المصادفات الغريبة أن تولد صبيحة انقلاب حسني الزعيم عام 1949، وكان لجريدة الكلب صوت فاعل، ولاسيما في فترة الستينيات حين اشتدّ النهوض الوطني.. فقد شكّل صدورها في دمشق مُنعطفاً جديداً في عالم الصحافة والثقافة.. وعندما سُئل إسماعيل عن سبب إيثاره هذه التسمية الغريبة؛ أجاب: “الكلب هو الوحيد بين الكائنات الحية الذي ينبح من دون أن يعترضه أحد، ويمنعه من النباح”.. وقد كتب إسماعيل العُجيلي مُرحباً بصدور جريدة الكلب

الكلبُ أعجبني، ألا يا حبّذا لو كان كلُّ الكاتبين كلابا

وكذلك حيّا الشاعر نديم محمد الجريدة لدى صدورها

تحيةً للكلب مني لِما فيه من التقدير للعظيمِ

كما أشار شوقي بغدادي بظهور الجريدة في قوله

ليس نُباحاً صوتُها فإنني أعرفها

عرفتُ فيها نغمةً في خافقي حياتُها

أما الذين رحبوا أيضاً بالجريدة، وكتبوا فيها؛ فكانوا نخبةً من أدباء العصر وساسته وأعلامه، ومنهم: وهيب الغانم، أنطون مقدسي، جلال فاروق الشريف، حسيب كيالي، محمد الحريري، غسان الرفاعي، كما كان معظم العاملين في تحرير جريدة الكلب؛ هم جماعة المُضحك المُبكي، وعصبة الساخرين.. وفي فترة من الفترات أصدر الشاعر سليمان العيسى نزيل حلب وشريك صاحبها في دمشق جريدة (ابن الكلب)، وقد جاء فيها:

خدمةً للقارئ العربي صدر ابن الكلب في حلب

سوف تراهُ في سياسته مثل أبيه عالي النسب

و”الكلب” جريدة هزلية، تُعالج موضوعات شتى تغلب عليها شؤون العيش والإدارة، وذلك بقالبٍ شعري ساخر، ولهجة عامية بسيطة ضمن أسلوب يُسمى “الشعر الحلمنتيشي”.

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