5427 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سجلت روسيا 5427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 5462 في اليوم السابق لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 850870 حالة.
وأفادت النشرة اليومية لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي الوفيات وصل إلى 14128 بعد تسجيل 70 حالة جديدة خلال اليوم الماضي فيما تماثل 3649 مريضا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 650173 شخصا.
وشهد معدل حالات الاصابة اليومية في العاصمة موسكو تراجعا طفيفا مع تسجيل 664 إصابة و12 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 690 إصابة و13 وفاة في الإحصائية السابقة لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات 242713 حالة منها 4485 وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 181342 بعد تسجيل 761 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.
وفي اليابان ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن العاصمة طوكيو سجلت 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الإصابات اليومية 400 إصابة خلال اليومين الماضيين.
وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي صرحت مؤخرا بأنها قد تعلن حالة الطوارئ إذا تدهور الوضع في المدينة أكثر جراء تزايد الإصابات بالفيروس.
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