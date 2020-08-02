تنفيذ 45 منشأة صناعية وحرفية في طرطوس

طرطوس - مصطفى برو

لم تتوقف وتيرة ترخيص وإنشاء الورشات والمنشآت الحرفية والصناعية في محافظة طرطوس رغم ظروف الأزمة والشروط التي تضعها وزارات الصناعة والزراعة والبيئة للحصول على التراخيص

وذكر المهندس عمار علي- مدير صناعة طرطوس أنه تم منذ بداية العام الحالي تنفيذ وإنشاء 29منشأه حرفية متنوعة، منها الغذائية والهندسية والنسيجية والكيميائية برأسمال قدره 80مليون ليرة وبقيمة آلات وتجهيزات لهذه المنشآت بحدود 50مليون ليرة وتشغل هذه المنشآت 70عاملاً ,كما تم بناء وتنفيذ 15منشأه صناعية متنوعة وفق القانون 21منها الكيميائية والغذائية والهندسية برأسمال 184مليون ليرة وقيمة آلات 103 ملايين ليرة وتشغل هذه المنشآت بحدود 77عاملاً. وأضاف علي أنه بموجب قانون الاستثمار تم تنفيذ منشأة صناعية غذائية واحدة برأسمال 150مليون ليرة وبقيمة معدات وآلات 73مليون ليرة وتشغل هذه المنشأة بحدود 12عاملاً.

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