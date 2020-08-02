كورونا .. 688 ألف وفاة حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 688 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد 19 حول العالم وصل إلى 688974 فيما بلغ عدد المصابين 18026297 والمتعافين 11334686 شخصاً.

وفي البرازيل أعلن عن تسجيل 45392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1088 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2707877 والوفيات إلى 93563.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9556 إصابة و784 وفاة جديدة بالفيروس ليصل مجمل الإصابات إلى 434193 حالة والوفيات إلى 47472.

وفي الصين ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أنها تلقت تقارير عن 49 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس بينها 33 حالة محلية العدوى 30 منها في منطقة شينجيانغ وثلاث أخرى في مقاطعة لياونينغ فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة جراء المرض.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بكورونا تجاوز الـ 7ر1 مليون حالة حيث تم الكشف عن أكثر من 200 ألف حالة جديدة في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأربعة الماضية.

وأعلنت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن 853 وفاة جديدة بسبب الوباء ليصل عدد الوفيات إلى 37364 إضافة لـ 54735 حالة عدوى جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وفي جنوب أفريقيا أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز النصف مليون مع تسجيل 10107 إصابات مؤكدة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 503290 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 8153 حالة.

وسجلت قارة أفريقيا 934558 إصابة و19752 وفاة في حين تعافى 585567 مريضا.

بدورها سجلت كولومبيا 10673 إصابة جديدة يوم أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 306181 حالة فيما توفي حتى الآن 10330 شخصا بسبب المرض في البلاد منهم 225 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية عن وصول العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 590 إصابة فيما سجلت ثلاث وفيات فقط.

وفي أستراليا أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة الكوارث وفرضت حظر التجوال الليلي مع تسجيل 671 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وكانت قد سجلت 397 حالة قبل يوم.

وفي أوزبكستان أفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة بارتفاع الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 736 حالة ليصل إلى 25040 إضافة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 149 حالة.

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