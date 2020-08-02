مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران
أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي خلال كسر زحف لهم قبالة نجران ومنعهم من تحقيق أي تقدم.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله.. إن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من كسر زحف لمرتزقة العدوان من ثلاثة مسارات في الصوح ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأضاف المصدر.. إن الجيش واللجان تمكنوا كذلك من إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.
وكان الجيش اليمني أعلن أمس عن ارتكاب قوى العدوان السعودي ومرتزقته 74 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة من بينها خمس غارات لطائرة تجسسية مقاتلة في الدريهمي وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي.
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